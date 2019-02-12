انت الان تتابع تفاصيل خبر ابنة صدام حسين مهددة بالقتل.. وهذا ما عرضته عليها بريطانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 05:26 مساءً - كشفت حفيدة رئيس العراق الأسبق، صدام حسين، عن تلقي أمها "رغد" تهديدات بالقتل بشكل متواصل هي وكل عائلتها، من مصادر مجهولة.

وقالت ابنة رغد صدام حسين، حرير حسين كامل، في حوار أجرته معها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أمس الاثنين: إن "عائلة الرئيس، وخصوصاً أمي رغد، ومن ثم نحن أولادها، نتلقى تهديدات من جهات، وبشكل مستمر".

وأضافت حرير: "نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا من قبل الأمن المكلف بحراستنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية".

وبينت أن المملكة المتحدة البريطانية عرضت عليهم الاستضافة بعد مغادة العراق، عقب الاحتلال الأمريكي-البريطاني للبلاد، بشرط عدم ممارسة أي عمل سياسي.

وتعيش حرير وأمها رغد وخالتها رنا في الأردن، بعد مغادرتهم العراق إثر الاحتلال الأمريكي-البريطاني للبلاد عام 2003، بعد حصولهم على جوازات سفر عربية، منذ العام المذكور.