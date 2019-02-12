شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تؤكد التزامها تجاه الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المفوض العام للأونروا في تصريح إلى أن هناك مساعي حثيثة من أجل تخطي العجز الحرج الذي تتعرض له الوكالة.
وكان كرينبول وصل أمس إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، للاطلاع على الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
مما يذكر أن (الأونروا) تشهد أزمة تمويل غير مسبوقة، خاصةً بعد إعلان واشنطن في بداية العام الماضي حجب نحو 65 مليون دولار كانت تقدّمها للأونروا.
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