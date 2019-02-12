سفير أمريكي سابق: المعارضة الإيرانية ستنتصر رغم وحشية النظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال السفير الأمريكي السابق أدم إيرلي، إنه رغم وحشية النظام الإيرانية وقتله لمئات الآلاف من شعبة، إلا أن المعارضة الإيرانية مستمرة، وهذا ما يؤكد أنها أقوى مِن النظام وسوف تنتصر.



وأوضح آدم إيرلي السفير الأمريكي السابق للبحرين، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" من العاصمة واشنطن، أن النظام الإيرانية قمعي بوليسي، وهى نظام قائم بالأساس على قمع الثورة ليضمن بقاءه.



وأكد إيرلي، أنه رغم قوة ووحشية النظام الإيراني إلا أن الثورة مستمرة ضده منذ ٤٠ عاما عمر نظامه، مضيفًا أن المعارضة الإيرانيه برغم ما تتعرض له من قتل وقمع وتعذيب، إلا أنها تجد دائما طرقا جديدة للضغط على النظام.

وتابع السفير الأمريكي قائلًا: "المعارضة الإيرانية سوف تنجح في الإطاحة بهذا النظام القمعي، فقط اتركوهم يجدوا طريقهم نحو الحرية.. أنا أؤمن أن المعارضة الإيرانيه أقوى مما يعتقد الكثيرون".