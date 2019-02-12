انت الان تتابع محاكمة تاريخية لقادة الحركة الانفصالية في كتالونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تبدأ اليوم الثلاثاء، المحاكمة التاريخية لـ12 من القادة الانفصاليين الكتالونيين أمام المحكمة العليا في مدريد، وذلك بسبب دورهم في محاولة الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر 2017، في قضية لا تزال تثير استقطابا واسعا بالبلاد، والتي من المفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي سيبثها التليفزيون الوطني مباشرة، واعتمد 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية لتغطيتها حوالى ثلاثة أشهر، لكن الحكم قد لا يصدر قبل يوليو، إذ قال كارلوس ليميس رئيس المحكمة العليا الإسبانية: «إنها أهم محاكمة ننظمها منذ إرساء الديمقراطية في البلاد بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975».
والشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا، سيكون الغائب الأبرز عن هذه المحاكمة، إذ أن إسبانيا لا تحاكم غيابيا المتهمين بجنح خطرة، وفقًا لفرانس برس. وطلب الادعاء عقوبات تصل للسجن 25 عاما للمتهمين الـ12 الذين كانوا عند الوقائع مسؤولين في حكومة
والشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون، الذي فر إلى بلجيكا، سيكون الغائب الأبرز عن هذه المحاكمة، إذ أن إسبانيا لا تحاكم غيابيا المتهمين بجنح خطرة، وفقًا لفرانس برس.
وطلب الادعاء عقوبات تصل للسجن 25 عاما للمتهمين الـ12 الذين كانوا عند الوقائع مسؤولين في حكومة المنطقة أو في برلمانها أو في المنظمتين الانفصاليتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير.
ويلاحق 9 متهمين منهم تهمة التمرد المشددة بجنحة اختلاس أموال لـ6 منهم، وهم في التوقيف الاحتياطي بعضهم منذ سنة، أما المسؤولون الثلاثة الآخرون فمتهمون بالعصيان وإختلاس أموال.
وبعدما نظموا في الأول من أكتوبر 2017، استفتاء حول تقرير المصير منعه القضاء الإسباني، أعلن الانفصاليون في 27 أكتوبر من العام ذاته جمهورية كتالونيا المستقلة.
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة تاريخية لقادة الحركة الانفصالية في كتالونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.