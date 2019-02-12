انت الان تتابع روسيا تتجه لعزل نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء على مسودة قانون من شأنها تطبيق إجراءات لعزل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية.

وجاء في المسودة أنها تهدف لجعل البلاد في موقع أفضل لصد أي هجمات إلكترونية محتملة من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن الهدف من المسودة مماثل لنظام جريت فايروول الصيني، الذي ينظم عمليات الإنترنت من أجل تعزيز السيادة الوطنية.

وكان قد طُلب من الشركات الروسية التي تقدم خدمات الإنترنت طرح سبل لحماية البلاد بصورة موثوقة من الهجمات الإلكترونية، وذلك بحلول الأول من نيسان/أبريل المقبل.

وتدرس مجموعة العمل ما إذا كان يمكن لروسيا أن أن تفصل نفسها تماما عن شبكة الإنترنت، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة ار بي سي الروسية المستقلة الأسبوع الماضي.