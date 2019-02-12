شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فلسطيني بسبب معاناة نازحي سورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بيروت)أعربت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيروت عن قلقها الشديد بسبب معاناة النازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.
وأشارت في تقرير لها اليوم (الثلاثاء)، إلى أن النازحين الفلسطينيين من سورية يتعرضون لظروف إنسانية صعبة، مع انتشار الأمراض وحالات الفقر والحرمان، مؤكدة أن استمرار معاناة النازحين سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وطالبت اللجان الشعبية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له النازحون، مناشدة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالاطلاع على أوضاعهم ودفع المجتمع الدولي لمساعدتهم.
مما يذكر أن أكثر من 31 ألف لاجئ فلسطيني لجؤوا من سورية إلى لبنان، بحسب إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
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