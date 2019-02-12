شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 1112 شخصاً .. «شبح غولن» يطارد أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز( إسطنبول) رغم مرور أكثر من عامين على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إلا أن شبح المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، لايزال يلاحق الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث كشفت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية اليوم (الثلاثاء) أن النظام التركي أمر باعتقال 1112 شخصاً للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، والتي راح ضحيتها أكثر من 250 قتيلاً فضلاً عن مئات المصابين.

رغم مرور أكثر من عامين على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إلا أن شبح المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، لايزال يلاحق الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث كشفت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية اليوم (الثلاثاء) أن النظام التركي أمر باعتقال 1112 شخصاً للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، والتي راح ضحيتها أكثر من 250 قتيلاً فضلاً عن مئات المصابين.

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