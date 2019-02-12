إصابة 12 شخصا في تصادم عربتي ترام في فرنسا

اسماء السيد - باريس: أعلنت سلطات سكك الحديد الفرنسية الثلاثاء بدء تحقيقات في أسباب وقوع حادث تصادم نادر بين عربتي ترام في إحدى ضواحي باريس أدى إلى جرح 12 شخصا أحدهم جروحه بالغة.

ووقع الحادث في إيسي-لي-مولينو جنوب غرب العاصمة، بعيد الساعة التاسعة مساء (20,00 ت غ)" .

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة لسكك الحديد في باريس آر.إيه.تي.بي لوكالة فرانس برس إن "العربتين اصطدمتا وكان على متنيهما ركاب".

واضاف "يبدو أن العربة الأمامية كانت متوقفة وارتطمت بها العربة الأخرى من الجهة الخلفية" مما تسبب في خروج الترام الأمامي عن مساره.

وبعد الانتهاء من عملية الانقاذ قال متحدث باسم جهاز الإطفاء إن أحد المصابين في حالة حرجة، فيما أصيب 11 آخرون بجروح أقل خطورة. وأضاف أن تسعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية.

وتم قطع حركة المرور "بالكامل" ليلا، وقامت السلطات بتسيير خدمة الحافلات خلال أعمال التصليح في موقع الحادث.

وزارت المديرة التنفيدية للشركة كاترين غيوار مكان الحادث ليلا وأكدت "فتح تحقيق داخلي على الفور لكشف ملابسات الحادث".

وتوقعت الشركة المشغلة للخط اضطراب حركة المرور لبضعة أيام ريثما تجري أعمال التصليح.

والحوادث نادرة جدا على خط الترام المزدحم في ضواحي باريس والذي افتتح قبل عقدين.