نتانياهو: إذا أخطأت إيران فستكون هذه الذكرى الأخيرة لثورتها

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، الاثنين، إيران من مغبة القيام بأي محاولة لشن هجوم يستهدف "تدمير تل أبيب أو حيفا"، وذلك بالتزامن مع احتفال إيران بالذكرى الأربعين لثورة الخميني.
وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه وفي شريط فيديو "أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الإيراني، لكنها لا ترهبني، في حال ارتكب هذا النظام خطأ رهيبا بمحاولة تدمير تل أبيب أو حيفا فستكون هذه الذكرى الأخيرة للثورة، عليهم أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار"، بحسب "سكاي نيوز".
وتتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما تندد بدعمها لحزب الله اللبناني، وشنت إسرائيل عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضا قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.
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