الشرطة الإندونيسية: مقتل مسلح إندونيسي من داعش في سوريا

أعلن المتحدث باسم ​الشرطة الإندونيسية​ ديدي براسيتيو، أن مسلحا ​إندونيسيا​ من ​تنظيم داعش​ يدعى ​محمد سيف الدين​ قُتل في ​سوريا​ الشهر الماضي بعد اصابته بشظية ​قذيفة​ دبابة في ريف ​دير الزور​.

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