حكومة السعودية أكدت التزام البلاد الثابت والمستمر بأهداف التحالف لمحاربة داعش

أكّد ​مجلس الوزراء السعودي​ "التزام ​السعودية​ الثابت والمستمر بأهداف ​التحالف الدولي​ لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وبما يحقّق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافّة ل​مكافحة الإرهاب​ والتطرف". وقرّر في جلسته برئاسة ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، "تفويض ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ بالتوقيع على اتفاق إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي"، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة، وتفويضه بالتباحث مع الجانب ​الصين​ي في شأن توقيع "بروتوكول يقضي بتعديل الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومتي السعودية والصين".

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