اعتقلت ​السلطات التركية​ 641 شخصا للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس ​رجب طيب اردوغان​ في 2016، في ​عمليات دهم​ جرت الثلاثاء في أنحاء البلاد. وتأتي هذه الاعتقالات بعيد اعلان النائب العام في ​أنقرة​ صباح اليوم أن المسؤولين أرسلوا إلى السلطات المعنية في 75 محافظة أسماء 1112 شخصا تجري تحقيقات بشأنهم للاشتباه بارتباطهم بالداعية الإسلامي ​فتح الله غولن​ وحركته. وتتهم أنقرة غولن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو أمر ينفيه الداعية المقيم في ​الولايات المتحدة​.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أكثر من 600 شخص في تركيا للاشتباه بارتباطهم بانقلاب عام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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