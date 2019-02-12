مسؤول روسي: سندافع عن حقنا في إرسال مراقبينا لمتابعة انتخابات أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​غريغوري كاراسين​ "عزم ​موسكو​ على الدفاع عن حقها في بعث مراقبين روس إلى ​أوكرانيا​ لمتابعة ​الانتخابات الرئاسية​ التي ستعقد هناك يوم 31 آذار".

وفي تصريح له، أوضح كاراسين "أننا لا نزال متمسكين بموقفنا وحقنا في إرسال مراقبين إلى الانتخابات في أوكرانيا. وسنواصل جهودنا على كافة المستويات".