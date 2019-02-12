جدّد ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصره بالرياض، التأكيد على "وقوف السعودية الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وقد عبّر عباس عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان على "مواقف السعودية الثابتة ودعمها فلسطين".
كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية أكد لعباس الوقوف مع حقوق الفلسطينيين بقيام دولتهم وعاصمتها القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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