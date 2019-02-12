ملك السعودية أكد لعباس الوقوف مع حقوق الفلسطينيين بقيام دولتهم وعاصمتها القدس

جدّد ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها مع الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​، في قصره ب​الرياض​، التأكيد على "وقوف السعودية الدائم مع فلسطين وحقوق ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق، في قيام دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

وقد عبّر عباس عن بالغ شكره وتقديره للملك سلمان على "مواقف السعودية الثابتة ودعمها فلسطين".

كما جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.