مسؤول روسي: الفسطينيون في حاجة إلى توحيد صفوفهم للتفاوض مع إسرائيل

لفت مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية ​العلوم​ الروسية، ​فيتالي نعومكين​، إلى ان "تشكيل بنية ​فلسطين​ية موحدة ومنظمة، سيدحض مبررات إسرائيل، وهي أنه لا يوجد شركاء في المفاوضات".

وأوضح أن "فلسطين في حاجة إلى بنية موحدة، ومنظمة تمثل جميع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذه البنية الموحدة من شأنه أن يجعل جميع الفصائل تلتف حول برنامج سياسي"، لافتاً إلى أن "​موسكو​ تسعى لتوحيد الأطراف الفلسطينية، رغم أجنداتها المختلفة، والعلاقات المعقدة بينها، بالإضافة إلى الصعوبات التي تتعلق بطبيعة هذه الفترة الزمنية وهذه المرحلة من تطور الأوضاع في ​الشرق الأوسط​ وفي مجال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي قد تكون أعقد مرحلة في تاريخ هذا النزاع".

وأشار إلى أن "الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي والأميركي" لكن ما يقوم به الرئيس الأميركي و​الحكومة الإسرائيلية​ الحالية ليس بالأمر ​البناء​"، مضيفاً: "إلى نقل سفارة ​الولايات المتحدة​ إلى ​القدس​، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والسعي لإغلاق الطريق أمام عودة ​اللاجئين الفلسطينيين​".