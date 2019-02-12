النشرة: تحرير أشخاص كانوا محتجزين لدى التنظيمات المسلحة ببلدة دير قاق

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "قامت الجهات المختصة بتحرير عدد من المختطفين من المدنيين والعسكرين كانوا محتجزين لدى التنظيمات المسلحة في بلدة دير قاق التابعة للباب ب​ريف حلب​ الشرقي عبر معبر تادف وذلك عن طريقة عملية تبادل معهم حيث اعلن المسلحون ايضا إطلاق سراح 20 معتقلا بعد مفاوضات بينهم و بين ​الجيش السوري​ بالريف الشرقي".

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