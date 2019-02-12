خارجية سوريا طالبت مجلس الأمن بإجراء تحقيق بجرائم إسرائيل والتحرك الفوري لوقفها

شدّدت ​وزارة الخارجية السورية​، في رسالتين وجّهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس ​مجلس الأمن​، حول "اعتداء طائرات تابعة لما يُسمّى "​التحالف الدولي​" بقيادة ​الولايات المتحدة الأميركية​ على مخيم للمدنيين في قرية الباغوز بريف ​دير الزور​، على أنّ "هذه الجريمة الجديدة تشكّل حلقة في سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية الّتي يرتكبها هذا "التحالف" بحقّ ​الشعب السوري​، إلى جانب استمراره بدعم ​الإرهاب​ واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخطّطاته العدوانية الّتي تستهدف سيادة أراضي ​سوريا​ ووحدتها وسلامتها".

وركّزت على أنّ "سوريا تطالب مجدّدًا مجلس الأمن بالوقوف ضدّ هذه الجرائم والاعتداءات، وأن يتحمّل مسؤوليّاته في حفظ السلم والأمن الدوليين"، مطالبةً بـ"إجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء التواجد العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى غير الشرعي على ​الأراضي السورية​ ومنعها من تنفيذ مخطّطاتها".