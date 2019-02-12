منصور أنهى تحقيقاته مع 15 عسكريا من قوى الأمن بتهم رشى واستغلال السلطة وأصدر مذكرتي توقيف

أنهى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ تحقيقاته مع 15 عسكريًّا من ​قوى الأمن الداخلي​ بتهم رشى واستغلال السلطة وتسهيل دعارة ومرور مطلوبين و​الاتجار بالبشر​، فأصدر مذكرتي توقيف بحق الضابط "ع. غ" (برتبة عقيد) والمعاون "ط. ح"، وطلب الاستماع إلى عدد من المحامين في سياق التحقيق.

وكان منصور قد بدأ تحقيقاته أمس، وأصدر مذكرات توقيف في حقّ 4 ضباط و9 رتباء وعناصر.