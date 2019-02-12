أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "اعتبارًا من الساعة 16:00 من تاريخ اليوم، سيُمنع المرور على المسلك الشرقي الممتد من ​شارع المئتين​ - ​طرابلس​ وصولًا إلى محطة "توتال"، وتحويل السير إلى المسلك الغربي ليصبح بالاتجاهين وإلى الطرقات الفرعية؛ تمهيدًا لتجهيز الطريق للتعبيد الّذي سيتمّ اعتبارًا من الساعة 7:00 من صباح يوم غد 13 شباط 2019".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع المرور اليوم على المسلك الشرقي من شارع المئتين- طرابلس حتى محطة "توتال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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