الكتلة الوطنيّة: جولة الموفدين الدوليّين على الأحزاب مسّ بالسيادة

إعتبر حزب الكتلة الوطنية ال​لبنان​ية أنّ "جولة الموفدين الدوليّين ومواقفهم لمناسبة التهنئة بولادة ​الحكومة​، على غرار تردادهم أنّهم على مسافة واحدة من كلّ الفرقاء، تدلّ على مدى استغلال القوى الإقليميّة والدوليّة للبنان واعتباره مجرّد ساحة للاستقطاب في إطار صراعاتهم؛" لافتاً إلى أنّ "أسباب هذا الموضوع تكمن في انقسامنا الداخلي وتموضع كل طرف ضمن محور خارجي."

وأسفت "الكتلة الوطنيّة"، في بيان، للتقصير الفاضح لإدارات الدولة في تأمين سلع أساسيّة للمواطنين كالدواء بقيمة منخفضة جداً تنعكس إيجاباً عليهم، وهو ما تكشّف من الحديث عن استيراد الدواء من ​إيران​ المعروفة بأنّها منتج كبير له." مشيرة إلى أنّ "كان يجب التفكير سابقاً بدول أخرى على غرار ​الهند​ المعروفة أيضاً منذ القدم بتصنيعها للأدوية ذات الأسعار المتدنية جداً خصوصاً أنّ الحديث يكثر حالياً لجهة التحفّظ على العرض الإيراني خوفاً من العقوبات الدوليّة."