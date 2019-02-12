عميد الخارجية في "القومي السوري" التقى سفير ألمانيا في لبنان

إلتقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الإجتماعي ​قيصر عبيد​ سفير جمهورية ​ألمانيا​ الإتحادية في لبنان جورج برغيلين، بحضور السكرتير الأول للشؤون السياسية لوكاس سترايس.

تم خلال اللقاء التطرق الى مختلف الشؤون وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا. وحضر ​ملف النازحين السوريين​ ببعده الانساني ووجوب وضع حد لمعاناة النازحين الذين يعانون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة.

وأعرب برغيلين عن موقف بلاده المتفهم لحجم معاناة النازحين السوريين، وانعكاسات هذا النزوح سلباً على ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان، مؤكدا أن الموقف الالماني معبر عنه ضمن التوجه الاوروبي المشترك. وأنه سينقل ما سمعه من آراء ووجهات ونظر الى بلاده.

وفي هذا السياق أكد عبيد أن مقاربة هذا الملف انسانياً تستدعي فصله عن السياسة، فظروف عودة النازحين الى بيوتهم وقراهم مهيأة بعدما اعادت ​الدولة السورية​ الأمن والاستقرار الى معظم المناطق السورية وطردت ​الارهاب​ منها.

وشدد عبيد على أهمية توفير كل الدعم من من أجل تأمين عودة النازحين، داعياً المانيا إلى حث الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات ايجابية في هذا الخصوص، ومن خلال رفع الحصار عن سوريا، وقف كل اشكال العقوبات بحقها، لأنها اجراءات ظالمة وغير محقة. وشدد على أهمية الحوار الأوروبي مع ​الحكومة السورية​.