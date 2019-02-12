ركّز نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، على أنّ "المصلحة الوطنية لا يقرّرها فريق، ونأمل أن يصل اليوم الّذي تتقرّر فيه المصلحة الوطنية داخل مجلس الوزراء".
ولفت في تصريح له بعد خروجه من جلسة مناقشة البيان الوزاري، في ما يتعلّق بعروض روسيا وإيران لدعم الجيش اللبناني، إلى أنّه "إذا رأى الجيش أنّ هذا الموضوع ضمن استراتيجيته الدفاعية، فنحن علينا أن نوفّر كلّ السبل الّتي تخدمه"، موضحًا أنّ "اليوم الاستراتيجية الدفاعية هي خارج مجلس الوزراء، ونأمل أن تصبح هي وقرار السلم والحرب داخل المجلس".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: نأمل أن تصبح الاستراتيجية الدفاعية وقرار السلم والحرب داخل مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.