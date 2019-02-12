حزب التوحيد العربي: ندعو البعض لعدم تغطية أعمال نصبهم بشعارات كبيرة

لفتت وكالة إعلام ​الشوف​ الأعلى في ​حزب التوحيد العربي​، في بيان الى أنه "تتناقل بعض الأوساط ​أخبار​ كاذبة عن استقالة عدد من الأفراد في حزب التوحيد العربي"، موضحة أن "الحزبي في صفوف حزب التوحيد العربي هو مَن يحمل البطاقة الحزبية، وإذا كان لدى أحد بطاقة حزبية فليبررها لنا، فالحزبي هو فقط مًن يمتلك بطاقة حزبية تثبت انتسابه للحزب. وإذا كان هناك مجموعة من المستفيدين الذين حاولوا التقرّب من الحزب معتقدين بأننا نوزع الأموال على الناس وخاب ظنهم، فنتمنى عليهم عدم تغطية أعمال نصبهم بشعارات كبيرة".

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