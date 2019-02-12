بالصور.. محافظ قنا يتابع أعمال مبادرة "نور حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال فعاليات مبادرة "نور حياة" في مدرسة المعنا الجديدة بمدينة قنا يرافقه أحمد خيري مدير برنامج الدعم الاجتماعي لصندوق "تحيا مصر" والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ قنا، على شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يُولي اهتمامُا غير عادي بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، حيث يجري تنفيذ ثلاث مبادرات في نفس الوقت للعناية بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد "الهجان" أن مبادرات "100 مليون صحة للكشف عن فيرس C والأمراض غير السارية – ونور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية - والمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم" تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.



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