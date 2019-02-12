بالصور.. بدء الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية في مدارس جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سناء – أية السيد:

بدأت الإدارة الصحية بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، الحملة القومية للقضاء على الديدان والطفيليات المعوية في مدارس شرم الشيخ والوديان التابعة لها لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال الدكتور عصام عبد المطلب، مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، إن الفريق الوقائي بالإدارة، بدأ اليوم، بالتعاون مع فريق الصحة المدرسية، فعاليات اليوم الأول من الحملة بمدارس جيل أكتوبر الابتدائية والفيروز الرسمية للغات بقطاع الهضبة.

من جانبه قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن الحملة مستمرة على مدار 10 أيام لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة بعقار "المبيندازول " موضحًا أن العقار آمن وفعال ضد الديدان المعوية.

وأشار إلى أن الجرعة عبارة عن قرص واحد قابل للمضغ ذو طعم مقبول ولا توجد له أي آثار جانبية وتحت إشراف طبي كامل.