الرئيس اللبناني يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

تسلّم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للحضور والمشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يومي 24و25 فبراير الجاري.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون تسلم دعوة من الرئيس المصري نقلها إليه اليوم سفير مصر في بيروت السفير نزيه النجاري وتضمنت دعوة للحضور والمشاركة في القمة العربية الاوروبية الأولى.

ووصف الرئيس السيسي في رسالته هذه القمة بأنها "تاريخية وسوف تؤكد على أهمية العلاقات العربية-الأوروبية التي تستند على مصالح سياسية وأمنية واجتماعية-اقتصادية مشتركة، وروابط تاريخية وثقافية عميقة فضلاً عن الجوار الجغرافي بين الدول العربية والأوروبية".

وأشار الرئيس المصري إلى أن مشاركة الرئيس عون في القمة "سيكون لها بالغ الاثر في انجاح اعمالها".

من جهته ، عبر الرئيس عون تمنياته بالنجاح لأعمال القمة العربية-الاوروبية."

وتم خلال اللقاء "عرض العلاقات اللبنانية-المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة."