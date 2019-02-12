مسئول بالاتحاد الأفريقى: الصين شريك جيّد لنا

الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي الـ 32 في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا ، إثيوبيا

كتبت - سارة طارق:

أشاد مفوض السلام والأمن بالاتحاد الأفريقى، سمالى شرجوى، بالتعاون السلمى والأمنى القوى مع الصين.

وفي حديثه وكالة الأنباء الصينية شينخوا، قال شرجوى إن الصين شريك جيد للاتحاد الأفريقي الذي ساعد الجهاز القاري في مواجهة العديد من تحديات السلام والأمن في أفريقيا، بدءًا من الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي التي ضربها الصراع.

وأضاف "أن الاتحاد الأفريقى والصين لهما العديد من مجالات التعاون التى تتراوح بين نشر قوات حفظ السلام الصينية فى مناطق الصراع والدعم الفنى واللوجيستى لجهود حفظ السلام العديدة فى أفريقيا".

كما ذكر شرجوى على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ32 الجارية أن الصين شريك مهم لأفريقيا والاتحاد الأفريقي بشكل عام، كما أعرب عن تقديره لمستوى التعاون والحوار السياسي القائم و مواصلة تعزيز

هذا الحوار.

وأكد شرجوى للوكالة أن العلاقة بين الاتحاد الأفريقي والصين لا تقتصر على جانب السلام والأمن، لدينا مجالات أخرى للتعاون بما فيها الصحة والطاقة والبنية التحتية.

يذكر أن الصين هي ثاني أكبر مساهم في ميزانية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما أنها أكبر مزود للأمم المتحدة في مجال حفظ السلام.

وقد خدم جنود حفظ السلام الصينيون في عدة بعثات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك في جنوب السودان ومنطقة دارفور بالسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي.