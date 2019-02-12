حقيقة خبر وفاة الأمير خالد الفيصل

السعودية - ليندا سليم: أكد الناطق باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال الدوسري إن "الفيصل" يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام،

وكانت مواقع متخصصة في إنتاج ونشر الشائعات، قد بثت شائعة عن وفاة الأمير خالد الفيصل خلال الساعات الماضية.

منطقة مكة المكرمة.وقال الدوسري إن "الفيصل" يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام،وينتظر أن تنتهي إجازته، ويباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين.وكانت مواقع متخصصة في إنتاج ونشر الشائعات، قد بثت شائعة عن وفاة الأمير خالد الفيصل خلال الساعات الماضية.

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