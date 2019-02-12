ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور الهند الأسبوع المقبل

كتبت - سارة طارق:

يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودى، محادثات مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي خلال زيارته إلى الهند التي تستغرق يومين الأسبوع المقبل، وتعد تلك الزيارة الأولى من نوعها للأمير سلمان للهند.

ذكرت وزارة الشئون الخارجية فى بيان، أن الأمير سلمان سيرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسئولين ورجال أعمال سعوديين كبار.

وخلال الزيارة سيجري ولي العهد محادثات مع مودي حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك،

مثل الدفاع والتجارة والطاقة.

وتأتي زيارة الأمير سلمان وهو أيضا نائب رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، في أعقاب الزيارة الناجحة للغاية لرئيس الوزراء مودي إلى المملكة العربية السعودية في أبريل 2016، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة.

ويذكر أنه فى الاعوام الأخيرة تحقق تقدم كبير فى التعاون الثنائى فى المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما فى

ذلك امن الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والدفاع والأمن.

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية للبلدين 27.48 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2017-2018، مما يجعل المملكة العربية السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند.

تساهم المملكة العربية السعودية بشكل كبير في احتياجات أمن الطاقة في الهند من خلال توفير حوالي 20 في المائة من الاحتياجات الخام للبلد، كما تسهل المملكة الحج لأكثر من 175000 هندي كل عام.

الجدير بالذكر أن وفي الآونة الأخيرة دخلت أرامكو السعودية بالشراكة مع أدنوك الإماراتية في مشروع مشترك بقيمة 44 مليار دولار أمريكي لمشروع راتناجيري لتكرير النفط والبتروكيماويات المحدودة.