مادورو يدعو للاستثمار في فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيفية

وكالات:

دشن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو برنامج العلامة التجارية "فنزويلا"، داعيا إلى الاستثمار في بلاده التي تحاصرها عقوبات أمريكية تزداد شراسة واتساعًا يوما بعد يوم.

وقال مادورو، أمس الاثنين، في حفل إطلاقه العلامة التجارية

"فنزويلا": "نحن منفتحون على المستقبل والأمل في هذا القرن الحادي والعشرين، حسب قناة روسيا اليوم.

واعتبر الرئيس الفنزويلي الذي تشكك الولايات المتحدة في شرعية انتخابه وتدعم بلا

حدود، رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسًا مؤقتا للبلاد بدلا منه دون أي مسوّغ شرعي: "نحن اليوم في عين العاصفة، ووسائل الإعلام تمارس حملة ضد فنزويلا".

وختم مادورو خطابه قائلا: "أهلا وسهلا بكل من يريد القدوم للاستثمار في بلد عنوانه السلام".