مادورو يدعو للاستثمار في فنزويلا

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دشن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو برنامج العلامة التجارية "فنزويلا"، داعيا إلى الاستثمار في بلاده التي تحاصرها عقوبات أمريكية تزداد شراسة واتساعًا يوما بعد يوم.
وقال مادورو، أمس الاثنين، في حفل إطلاقه العلامة التجارية"فنزويلا": "نحن منفتحون على المستقبل والأمل في هذا القرن الحادي والعشرين، حسب قناة روسيا اليوم.
واعتبر الرئيس الفنزويلي الذي تشكك الولايات المتحدة في شرعية انتخابه وتدعم بلا
وختم مادورو خطابه قائلا: "أهلا وسهلا بكل من يريد القدوم للاستثمار في بلد عنوانه السلام".
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