كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تأمل في إنشاء تكتل تجاري غير دولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط الفنزويلي، مانويل كيفيدو، اليوم الثلاثاء، إن فنزويلا تأمل في إنشاء تكتل تجاري يتكون من الصين والهند وروسيا، لمساعدة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على تسديد مدفوعات النفط بعملات أخرى غير الدولار.

وأضاف "كيفيدو"، في إشارة إلى الصين وروسيا والهند: "يمكننا جميعا بناء اقتصاد واحد، وهذا الاقتصاد لا يجب بالضرورة أن يكون هذا الاقتصاد بالدولار."

وكان قد قال، يوم أمس الاثنين، إن كراكاس منفتحة لتجارة المقايضة مع نيودلهي، رافضًا الكشف عن تفاصيل بشأن كيفية تعامله مع الهند.

وقال، على هامش مؤتمر بتروتك، الذي يعقد مرة كل عامين في الهند: "لن نبلغ بالتأكيد، فيما يتعلق بكيفية تخطيطنا للقيام بأعمال تجارية.. من يريدون تدمير صناعتنا النفطية."

وأِشار "كيفيدو" إلى أن فنزويلا تقوم بتوريد النفط لجميع عملائها، بما في ذلك شركة ريلاينس إنداستريز على الرغم من العقوبات.