كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستيلاء على 4 كتب قديمة تصور حياة المسيح مهربة من سوريا في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت الشرطة التركية أربعة كتب قديمة لا تقدر بثمن مكتوبة باللغة السريانية والآرامية، بما في ذلك واحدة تصور حياة المسيح.

ونفذت فرق شرطة مكافحة التهريب عملية في مقاطعة دنيزلي الجنوبية الغربية بعد تلقيها معلومات استخبارية بأن المهربين كانوا يخططون لبيع الكتب القديمة.

ويُعتقد أن الكتب المكسوة بالجلد، المكتوبة على ورق البردى، عمرها أكثر من 1000 عام وتم تهريبها من الشرق الأوسط.

احتجزت الشرطة المشتبه بهم حيث كانوا يحاولون بيع الكتب.

في شهادتهم، ادعى المشتبه بهم - الذين اعتقلوا وأرسلوا إلى السجن - أنهم وجدوا الكتب في القمامة.

وأشار التقرير إلى أنه ربما تم تهريب الكتب من المتاحف في سوريا، مشيرة إلى أنه لا يوجد سجل مسجل عليها.

وقال إن بعض أجزاء الكتب قد تم قطعها، وهو ما قد يعني أنه تم تمييزها بأرقام مخزون المتحف الذي سرق منه.

كما أشارت إلى أن العديد من القطع الأثرية المكتوبة باللغة الآرامية قد سرقت من سوريا خلال الحرب وتم تهريبها إلى دول مختلفة بما في ذلك تركيا.

تضمنت بعض صفحات أحد الكتب صورًا تصور حياة المسيح، بما في ذلك الفترة من ولادته حتى وفاته.

كتاب آخر يركز على علامات البروج، وكذلك نسر برأسين، وما يحدث للروح بعد الموت.

وأشار الخبراء إلى أن إجراء فحص مكثف للكتب سيكون ضروريًا لتحديد المحتوى والفترة الزمنية المحددة عند كتابته.