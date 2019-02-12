ملف آيت الجيد.. تأجيل محاكمة حامي الدين إلى 19 مارس المقبل

بطلب من هيئة دفاع عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذي يتابع بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد، قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 مارس القادم.

وتقدم النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع حامي الدين بطلب مهلة إضافية، وهو ما لم تعارضه النيابة العامة، وكذا دفاع الطرف المدني.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.

وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.

وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.

كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.