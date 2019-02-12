كفر قاسم: مقتل شخص بإطلاق نار في وضح النهار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص يبلغ من العمر 55 عاما متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة كفر قاسم، اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر طبي، فإن الضحية أصيب بعيار ناري في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، بيد إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة واعتقلت مشتبها (33 عاما) من سكان كفر قاسم بالضلوع في الجريمة بعد ملاحقته وضبط سلاح في سيارته.

هذا، ولم تتضح بعد ملابسات الجريمة.