انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهاء جلسات الحوار الفلسطيني بروسيا.. و"الجهاد" تتحفظ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 03:52 مساءً - كشف مصدر فلسطيني مطّلع أن جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية "موسكو" انتهت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوافق على إصدار بيان سياسي؛ تحفّظت عليه حركة الجهاد الإسلامي.

وقال مصدر فلسطيني حضر لقاء الفصائل بموسكو، وفضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "الأناضول": "الجلسة الخامسة الأخيرة من جلسات حوار الفصائل في موسكو انتهت بعد ظهر اليوم".

وأوضح المصدر أن الفصائل توافقت على بيان "سياسي مشترك"، مع وجود "تحفّظات من حركة الجهاد الإسلامي على ذلك البيان".

وقال إن حركة الجهاد تحفّظت على البيان؛ لـ"تعارضه مع مواقفها السياسية المعلنة"، دون أن يُفصح عن ماهيّة البنود التي تعترض عليها الحركة.

ومن المقرّر، وفق المصدر، أن يُذاع البيان الختامي لجلسات موسكو، يوم غد الأربعاء.

وبيّن المصدر أن الفصائل المُجتمعة في "موسكو" توافقت على رفض الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، كما أكدت تمسّكها بالوساطة المصرية، في الملفات الفلسطينية المتعددة، مشيراً إلى أن "مسودة البيان النهائي للاجتماع طالبت أيضاً بضرورة السعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني".

كما سيدعو البيان المنتظر روسيا إلى "أداء دور أكبر في القضية الفلسطينية"، مؤكداً أهمية الدور المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن الدور الروسي "مكمّل له"، وليس بديلاً عنه.

وبدأ ممثلو 12 فصيلاً فلسطينياً، الاثنين، الحوارات لبحث الأوضاع الداخلية، ومن ضمنها ملف المصالحة، والتحدّيات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.

ومن المتوقع أن تعقد الفصائل، اليوم، اجتماعاً رسمياً مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لاستعراض مجمل النقاشات التي أجرتها.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو؛ حركات "حماس"، و"فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب.