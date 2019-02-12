مقتل "جلاد داعش" الإندونيسي في سوريا

الخليج 365/ بغداداعلن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية، الثلاثاء، أن المواطن الإندونيسي محمد سيف الدين الملقب بـ "جلاد داعش" قُتل في سوريا.

وأوضح ديدي براسيتيو، المتحدث باسم الشرطة، اليوم الثلاثاء، في رسالة نصية، أن "شظية قذيفة دبابة قتلت سيف الدين في أواخر يناير بدير الزور"، واصفا إياه بأنه "جلاد وجندي في تنظيم داعش".

بدوره، قال، معين، شقيق سيف الدين، إنه "علم بوفاة شقيقه بعد تلقيه صورة لجثمانه"، مضيفا أنه لم يره منذ أن سافر متوجها إلى سوريا مع زوجته وأبنائه.

