انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق الهند إلى 17 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق «أربيت بالاس»، إلى 17 قتيلًا. حيث كان يستضيف حفل زفاف وحجز جزءا كبيرا من غرفه التي يصل عدده إلى 35، وقالت صحيفة إنديان إكسبريس: إن «من بين القتلى امرأة وطفلا حاولا الهرب بالقفز من إحدى النوافذ». فيما ذكرت وكالة أنباء «آشيان نيوز إنترناشيونال»، أنه تم إنقاذ 35 شخصا آخرين من الحريق، إذ صرح مسؤول الإطفاء سونيل تشودري، بأنه تم إخماد الحريق وأن عمال الإنقاذ يبحثون عن مزيد من الضحايا المحتملين، وتحقق السلطات في سبب اندلاع الحريق، وفقًا لروسيا اليوم.
وتشن السلطات في نيودلهي بشكل متكرر مداهمات للتحقق من الالتزام بقوانين البناء وإجراءات السلامة من الحرائق وإجراءات الإجلاء، غير أن ذلك أخفق فى كبح مخالفات البناء المتفشية فى العاصمة سريعة النمو والتى يتجاوز عدد سكانها 18 مليون نسمة، حيث أنه قبل بضعة أسابيع، قتل 12 عاملا في حريق اندلع في مصنع كانوا يبيتون
وتشن السلطات في نيودلهي بشكل متكرر مداهمات للتحقق من الالتزام بقوانين البناء وإجراءات السلامة من الحرائق وإجراءات الإجلاء، غير أن ذلك أخفق فى كبح مخالفات البناء المتفشية فى العاصمة سريعة النمو والتى يتجاوز عدد سكانها 18 مليون نسمة، حيث أنه قبل بضعة أسابيع، قتل 12 عاملا في حريق اندلع في مصنع كانوا يبيتون فيه في ضاحية نيودلهي.
يذكر أن حريقا ضخما نشب في مستشفى حكومي بمدينة مومباي في 17 ديسمبر، أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 130 آخرين.
وذكر مسؤولون أنه تبين خلال عملية تفتيش جرت مؤخرا، افتقار المستشفى إلى تطبيق القواعد الخاصة بالسلامة ضد الحرائق.
اقرأ أيضًا: 511 قتيلًا ونفوق مليون حيوان.. حصيلة ضحايا الأمطار في الهند
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق الهند إلى 17 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.