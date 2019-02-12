انت الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق الهند إلى 17 قتيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات المحلية في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق «أربيت بالاس»، إلى 17 قتيلًا. حيث كان يستضيف حفل زفاف وحجز جزءا كبيرا من غرفه التي يصل عدده إلى 35، وقالت صحيفة إنديان إكسبريس: إن «من بين القتلى امرأة وطفلا حاولا الهرب بالقفز من إحدى النوافذ». فيما ذكرت وكالة أنباء «آشيان نيوز إنترناشيونال»، أنه تم إنقاذ 35 شخصا آخرين من الحريق، إذ صرح مسؤول الإطفاء سونيل تشودري، بأنه تم إخماد الحريق وأن عمال الإنقاذ يبحثون عن مزيد من الضحايا المحتملين، وتحقق السلطات في سبب اندلاع الحريق، وفقًا لروسيا اليوم.

وتشن السلطات في نيودلهي بشكل متكرر مداهمات للتحقق من الالتزام بقوانين البناء وإجراءات السلامة من الحرائق وإجراءات الإجلاء، غير أن ذلك أخفق فى كبح مخالفات البناء المتفشية فى العاصمة سريعة النمو والتى يتجاوز عدد سكانها 18 مليون نسمة، حيث أنه قبل بضعة أسابيع، قتل 12 عاملا في حريق اندلع في مصنع كانوا يبيتون