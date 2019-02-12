صحيفة: الإمارات تشارك بفاعلية كبيرة في صناعة مستقبل البشرية

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات تشارك بفاعلية كبيرة في صناعة مستقبل البشرية.

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "وها هي في القمة العالمية للحكومات في دبي تقدم للعالم نموذجاً لمدينة المستقبل، وذلك من خلال محاور ومبادئ تأسيس هذه المدينة، والتي طرحها على القمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وحددها في سبعة مبادئ تشمل التحول الجذري في تصميم المدن، وطريقة التنقل، وطريقة العيش، وطريقة استغلال الموارد، ومفهوم تنافسية المدن، واقتصادات المدن، والحوكمة حيث شرح سموه كل مبدأ بشكل تفصيلي وعلمي مبني على دراسات وتحليلات علمية، مؤكداً سموه أن المدن أساس التنمية الاقتصادية العالمية وهي محطة تلاقي الثقافات والأفكار على مستوى العالم.

واعتبرت ان الإمارات تصنع مدينة المستقبل، ليس فقط بالقول والتقارير العلمية ودراسات الخبراء، ولكن أيضاً بواقع ونموذج مادي ملموس تقدمه للعالم، وهو دبي، المدينة التي أبهرت وتبهر العالم بتطورها وسباقها نحو المستقبل وهو ما أكده سمو ولي عهد دبي.

وخلصت الى ان مستقبل الدول والبشر مرتبط بمستقبل المدن، والحديث عن مستقبل المدن يرتبط دائماً بدبي، لأنها باتت أمام العالم مدينة من المستقبل