رعب داخل مؤسسة بالبيضاء.. تلميذات يدخلن في حالة هستيرية وصراخ وبكاء

عاشت إحدى المدارس الخصوصية في الدار البيضاء، أمس الاثنين، حالة استثنائية بعد دخول أزيد من 20 تلميذة في حالة هستيرية، حيث سقطن أرضا وبدأن في الصراخ والبكاء.

وكشف مصدر مسؤول لموقع “اليوم24″، أن الأمر لا يتعلق بحالة مرضية أو وبائية كما هو متداول على بعض الصحفات بمواقع التواصل الاجتماعي، وإنما حالة هستيرية دخلت فيها إحدى التلميذات قبل أن تنتقل إلى أخريات نظرا للعلاقة القوية التي تجمعهن.

وانتشر فيديو التلميذات وهن داخل قاعة يصرخن بأعلى صوت، و”يتمرغن” في الأرض بطريقة هستيرية، فيما ظل أحد الحاضرين يوثق لما يقع، وهو الفيديو الذي تم تسريبه وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان دخول 54 تلميذة بالثانوية الإعداية عقبة بن نافع، الواقعة بجماعة سيدي عيسى، بإقليم الفقيه بن صالح، في حالة هستيرية سنة 2017، وبعدها بأسبوع دخول أزيد من 35 تلميذة بنفس الحالة داخل التأهيلية ابن تومرت بجماعة الكفاف.