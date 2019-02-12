شرين تعترف: حاولت الانتحار أكثر من مرة

حاولت المغنية المصرية، شيرين عبد الوهاب، في فترة سابقة، الانتحار أكثر من مرة لمرورها بظروف نفسية صعبة، حسب ما كشفته في برنامج “تخاريف” مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت شرين، أمس الاثنين، حول محاولاتها الانتحار: “ربنا يسامحني ويغفر لي، كانت تجربة صعبة، وأتمنى ألا يفكر أي شخص في ذلك”.

وأشارت شرين إلى أنها تتناول أدوية مضادة للاكتئاب، وتزور معالجا أمريكي الجنسية، استقرت عليه بعد زيارتها لأطباء كثر.

شرين أضافت: “كنت أود الزواج من طبيب نفسي، وأنا أعتبر زوجي طبيبا نفسيا، في بداية زواجنا تخلصت من الأشياء السلبية”.

وارتبطت الفنانة شرين بالفنان حسام حبيب في ثاني تجاربها في الزواج، وتعيش معه قصة حب سعيدة، حسب ما صرحت به.