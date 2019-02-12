الناصرة: مصرع شاب بعد أيام من تعرضه لحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقر الطاقم الطبي في مستشفى "هعيمك" بالعفولة اليوم، الثلاثاء، مصرع الشاب عياش زياد علي سعيفان (20 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة التي تعرض لها إثر حادث طرق قبل أيام.

وكان الشاب قد أحيل بجروح خطيرة إلى المستشفى، وقد حاول الطاقم الطبي هناك إنقاذ حياته بيد أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته.

وأسفر الحادث نفسه الذي نجم عن تصادم دراجتين ناريتين بسيارة خصوصية على الشارع الالتفافي بالناصرة، عن مصرع ابن عم الضحية أيضًا محمد خالد العلي متأثرا بجروحه الخطيرة.

وتعم مدينة الناصرة حالة من الحزن والألم بفقدانها شابين في ريعان شبابهما في نفس الحادث المأساوي.