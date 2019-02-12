مدرب تشيلسي يبرر سبب تراجع مستوى لاعبيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، وضع خيارين أمام إدارة فريقه فيما يتعلق بمصيره، كما تطرق إلى سبب تراجع مستوى اللاعبين.

ويرى ساري أن نجوم "البلوز" غير قادرين على تنفيذ أسلوبه، بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت صحيفة "التايمز" إلى أن ساري يشعر بأن إدارة البلوز أمامها خيارين فقط، الأول هو إقالته، أو دعمه في التغييرات التي يرغب في القيام بها في صفوف تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن ساري وضع يده على سببين لانخفاض مستوى لاعبي تشيلسي في الفترة الأخيرة، الأول هو القدرات البدنية، والثاني هو عدم استيعاب اللاعبين للخطط الفنية التي يرغب في تنفيذها.

وتابعت الصحيفة أن ساري يرى أنه لم يحصل على الوقت الكافي في الفترة التحضيرية من أجل تجهيز الفريق، وذلك في ظل تأخر تعيينه مدربا للبلوز، خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وختمت بأن ساري يرغب في تدعيم قائمة الفريق، وذلك في ظل التعاقد مع كيبا وجورجينيو فقط في الصيف الماضي، ثم التعاقد مع هيغوين على سبيل الإعارة الميركاتو الشتوي الأخير، وارتباط عدد من اللاعبين بالرحيل وعلى رأسهم إيدين هازارد.