ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على صفقة هجومية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين دخلا في منافسة لإبرام صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 45 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الصربي لوكا جوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، خلال الصيف المقبل.

وكانت العديد من التقارير، أمس الإثنين، أشارت إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق حول ضم جوفيتش مقابل 40 مليون يورو، كي يكون بديل الأوروغواياني لويس سواريز.

ومن شأن دخول الريال في الصفقة أن يشعل حربا بين الفريقين في سوق الانتقالات المقبلة، من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

ويلعب جوفيتش مع آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من بنفيكا، ومن المنتظر أن يفعل الفريق الألماني بند شراء عقده بشكل نهائي في الصيف المقبل.

يذكر أن جوفيتش يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفًا بعد مرور 21 جولة.