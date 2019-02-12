شكرا لقرائتكم خبر عن العميد صالح هيثم: المساحة التي تم تطهيرها من بقايا الإرهاب 250 الف متر والان مع التفاصيل
أدلى رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثانية العميد صالح هيثم المحضار بتصريح خاص موضحاً ما تم إنجازه من قبل الشعبة من مهام وهي التي تتواجد في السلم والحرب .
واوضح العميد المحضار إلى ان ما تم تطهيرها من مساحة منذ تحرير ساحل حضرموت مايزيد عن مئتان وخمسون الف متر مربع .
مشيرا الى ان الفرق الهندسية تقدمت القوات في معركة المسيني لفتح الثغرات أمام القوات العسكرية وهو ماتم على إثره دحر عناصر الإرهاب من تلك المواقع وتأمينها .
واثنى في تصريحه على الدعم الذي تقدمه قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بالقائد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني ودول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الكبير في سبيل تثبيت الأمن .
وكان قد أكد في نهاية العام المنصرم 2018، هشام الجابري الناطق الرسمي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، أنه ضمن مهمة القبضة الحديدية التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، ألقي القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية بمديرية يبعث غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت أثناء محاولتها الفرار من الموقع المحاصر.
وقال الجابري، إن المجموعة الإرهابية التي تم القبض عليها مكونة من ٩ أفراد، كانوا يحاولون الفرار بعد دخول القوة للمديرية، إلا أن قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية استطاعت تحديد مواقعهم وتمت محاصرتهم والإشتباك معهم، حتى قاموا بتسليم أنفسهم.
وأضاف الجابري، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزت عناصر إرهابية.
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