السلطة المحلية في حضرموت تعتزم إقرار تسعيرة لإيجارات المنازل

رأس محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا اجتماعاً للجنة تقييم الإيجارات السكنية .

وأكد المحافظ على أهمية التقييم المناسب للإيجارات السكنية لمراعاة المواطنين وتحديد مبالغ معقولة وفقاً لنوع السكن وموقعه .

وناقشت اللجنة جهود عملها خلال الفترة السابقة ، وتم الإتفاق على سرعة إعداد مسودة بمعايير أسعار ايجارات المنازل حسب الموقع وعدد الغُرف ونوعية المبنى وذلك باشراك غرفة تجارة وصناعة حضرموت لاعتماد هذه الأسعار وإقرارها .

حضر الاجتماع مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل ومديرا هيئة الاستثمار محفوظ باخلعة وهيئة العقار عمر نعمان ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح علي العوبثاني .

ومن جانب آخر، التقى محافظ حضرموت، اليوم بمكتبه المكلا أعضاء اللجنة الفنية بالمحافظة .

وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بتطوير العمل الإداري والمؤسسي ، من خلال تفعيل لجنة المناقصات التي عقدت اجتماعها الثاني هذا اليوم ، وأهمية تفعيل عمل اللجنة الفنية بعد اعادة تشكيلها وذلك لأهميتها في تحليل المشاريع وإعداد الدراسات الفنية للمشاريع من قبل فنيين وقانونيين وما سيترتب عنها من اعتماد للمشاريع وإقرارها من قبل لجنة المناقصات ومتابعة تنفيذها .

وقال إن السلطة المحلية تدفع بترتيب الأمور الإدارية وتطويرالعمل المؤسسي في المديريات ومكاتب الإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية عبر الجهات القانونية والإدارية المعتمدة وذلك عقب ما شهدته الإدارات الحكومية من تخريب من قبل تنظيم القاعدة ، ووجّه اللجنة الفنية بعقد اجتماعاتها الدورية ومراعاة الجوانب الفنية والقانونية عند الرفع بأي مشروع للجنة المناقصات لإقراره .

وناقشت اللجنة اجراءات ترتيب عملها ، ووجّهت بتفعيل اللجان الفنية في مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية والمديريات وتقديم دراسات فنية للمشاريع مستوفاة للشروط والمعايير قبل إحالتها للجنة الفنية بالمحافظة .