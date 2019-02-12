مسؤول ليبي يطالب بريطانيا بتسليم الإرهابي بلحاج وعناصر إخوانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه المجلس التسييري لبلدية طبرق الليبية، تحذيراً شديد اللهجة، للسلطات البريطانية، متهماً إياها بإيواء عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، ودعمها لهم وعدم اتخاذ أي موقف واضح تجاهها على الرغم مما فعلته في ليبيا ودول عربية أخرى.

وعقب اجتماع له مع فرانك بيكر السفير البريطاني في ليبيا، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، أنه طالب الأول أمس بأن تتعامل بلاده مع قيادات الإخوان القاطنة في مدينة مانشستر مثل الإرهابي عبد الحكيم بالحاج وغيرهم، داعياً إلى ضرورة تسليمهم للسلطات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وكانت مدينة طبرق أكبر قاعدة عسكرية تابعة للجيش البريطاني، إبان الحرب العالمية الثانية، وظلت العلاقات ممتدة منذ إعلان استقلال ليبيا عام 1951.

وفي تصريحات سابقة، أشار السفير بيكر، إلى أن مدينة طبرق تعد أفضل مكان لإعادة العلاقات الدبلوماسية والتواصل الدائم بين البلدين؛ حيث إنها من أكثر المدن أمانا على الساحل الليبي.

بيكر أوضح خلال اجتماعه مع المجلس التسييري لبلدية طبرق، الاثنين، أن بلاده تعمل جاهدة على دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، وتقدم كل ما بيدها لحل الأزمات السياسية التي يمر بها هذا البلد في الوقت الراهن.

وشدد السفير البريطاني لدى ليبيا، خلال كلمته في الاجتماع، على أن بلاده تعمل على مكافحة الإرهاب في كل أنحاء العالم لما يشكله من خطر على الأمن القومي في المنطقة.

