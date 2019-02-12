الان تتابع الرئيس اليمني يبلغ غريفيث رفضه عقد أي محادثات قبل تطبيق بنود اتفاق السويد والان مع التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني يبلغ غريفيث رفضه عقد أي محادثات قبل تطبيق بنود اتفاق السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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