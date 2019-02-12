تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في قضايا فساد

قررت ​محكمة​ ماليزية إرجاء محاكمة رئيس الوزراء السابق ​نجيب عبد الرزاق​، لحين النظر في طعن يتعلق بإحالته إلى المحاكمة بتهم استغلال النفوذ و​الفساد​. وكان من المقرر إجراء المحاكمة اليوم، بعد 9 أشهر من خسارة عبد الرازق في ​انتخابات​ عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم حول سرقة نحو 4.5 مليارات ​دولار​ من صندوق التنمية الماليزي الحكومي، وتحويل ريعها إلى حساباته الشخصية في البنوك.

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