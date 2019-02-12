محمد الحوثي: الشعب اليمني لم ينثن أمام كل المؤامرات وواصل زخمه الثوري

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​ أن "ثورة 11 شباط مثلت تجليا لإرادة التحرر لدى الشعب اليمني من الظلم والاستبداد"، موضحاً أن "الأعداء في الداخل والخارج سارعوا إلى حرف مسار الثورة".

ولفت إلى أن "الشعب اليمني لم ينثن أمام كل المؤامرات وواصل زخمه الثوري متطلعا بدولة تتمتعُ بقرارِها المستقل"، مشيراً إلى أن "كل من وقف ضد الثورة أو حاول الالتفاف عليها ظهرت مشاريعه الصغيرة تابعا للخارج"، مضيفاً: "أن المرتزقة باعوا كل الشعارات بمال خليجي لم يستطيعوا الانفصال عنه".

وحيا "كل المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية وكل الثوار الأحرار على روحيتهم الثورية المتوقدة، مشيراً إلى "اننا مستمرون في رفد الجبهات بأعز الرجال وتلبية النداء الوطني والإيماني لقائد الثورة والميدان".