الطقس غدا غائم جزئيّا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس بحيث يتأثر ​لبنان​ بمنخفض جوي متمركز جنوب ​اليونان​ يؤدي الى طقس متقلب بارد و ماطر".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​. نحذر من تشكل الجليد على ​الطرقات الجبلية​ الداخلية التي تعلو ١٢٠٠متر .

الأربعاء: غائم جزئيّا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساءً خاصة جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتد غزارتها ليلاً خاصة في ​الجنوب​ مترافقة بعواصف رعدية ، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠متر وتتدنى ليلا لتلامس ١٢٠٠متر وما فوق.